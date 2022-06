Três pinguins são resgatados pelo Instituto Argonauta em Ilhabela

A equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) do Instituto Argonauta fez os primeiros registros de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) na última semana.

Todos os anos as aves migram da Patagônia Argentina em busca de alimento, mas alguns acabam se perdendo do grupo e são encontradas em nossas praias. A temporada inicia em junho, entretanto o pico ocorre entre julho e agosto.

O Instituto Argonauta reabilita pinguins desde o ano de 2012 em continuidade ao trabalho de reabilitação realizado pelo Aquário de Ubatuba desde 1996, tendo resgatado e reintroduzido diversos Pinguins-de-Magalhães nos anos em que os mesmos estiveram presentes na costa de nossa região.

Nestes últimos dias foram registrados três animais encontrados muito debilitados, em Ilhabela. Os animais foram encaminhados para atendimento na Unidade de Estabilização de São Sebastião do Instituto Argonauta.

O registro dessas aves é feito por meio do projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), desde agosto de 2015, pelo Instituto Argonauta nos 4 municípios do litoral norte de São Paulo: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.

Sobre o Instituto Argonauta

O Instituto Argonauta foi fundado em 1998 pela Diretoria do Aquário de Ubatuba e reconhecido em 2007 como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). O Instituto tem como objetivo a conservação do Meio Ambiente, em especial dos ecossistemas costeiros e marinhos. Para isso, apoia e desenvolve projetos de pesquisa, resgate e reabilitação da fauna marinha, educação ambiental e resíduos sólidos no ambiente marinho, dentre outras atividades.