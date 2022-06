Abertas inscrições para a 49ª Semana Internacional de Vela de Monotipos de Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela já abriu as inscrições para a 49ª Semana Internacional de Vela de Monotipos de Ilhabela, que será realizada de 15 a 17 de julho, reunindo os melhores velejadores das classes de monotipos na cidade.

“A Semana de Vela de Ilhabela é o principal evento esportivo de Ilhabela. Além de reforçar nosso título de Capital Nacional da Vela, ela fomenta a indústria do turismo, gera renda e movimenta o comércio e economia local. Ilhabela está de braços abertos para receber todos os velejadores em 2022”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Organizado pela Federação de Vela do Estado de São Paulo e realizado pela Prefeitura de Ilhabela, a competição será válida para as classes Snipe, Hobie Cat 16, Optimist, 420, Dingue, ILCA/Laser (Standard, Radial e 4.7), Open Bic, 29er, Kitesurf Hydrofoil, Windsurf Slalom e Finn.

Dentro da 49ª Semana Internacional de Vela de Monotipos de Ilhabela, será realizado o 6º Campeonato Sudeste Brasileiro da Classe SNIPE e a 2ª etapa do Circuito “Rei da Ilha” de Kitesurf Hydrofoil. No evento, estão programadas seis regatas para todas as classes. Especificamente para a classe Kitesurf Hydrofoil, a programação é de 10 regatas.

Serviço

O Aviso de Regata, bem como o formulário para inscrição, está disponível no link: https://bit.ly/SIVI_2022.

A sede do evento será na Escola Municipal de Vela de Ilhabela “Lars Grael”, que fica localizada na Av. Santos Dumont, S/Nº, no Saco da Capela. Para mais informações, o telefone para contato é (12) 3896-6737.

Programação:

Sexta-feira – 15 de julho

09h – 11h | Confirmação das Inscrições

11h | Abertura Oficial do evento

13h | Regatas do dia

Sábado – 16 de julho

12h | Regatas

Domingo – 17 de julho

12h | Regatas

17h | Premiação