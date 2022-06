Bertioga retoma uso obrigatório de máscara em unidades de ensino

A partir desta terça-feira (7), em Bertioga, o uso de máscara volta a ser obrigatório em ambientes fechados de escolas municipais, estaduais, particulares, cursos técnicos e similares, bem como em faculdades. O decreto número 3.937 foi assinado pelo Prefeito Caio Matheus, nesta segunda-feira (6).

Além das unidades de ensino, a obrigatoriedade segue valendo para hospitais, estabelecimentos públicos de saúde e transporte público coletivo.

O Chefe do Executivo aponta que essa é uma medida preventiva. “Mesmo que o índice de letalidade esteja baixo no Município e o número de casos de Covid-19 não apresente o mesmo do pico da pandemia, o retorno do uso de máscara nesses locais é uma medida preventiva”, afirma.

TESTAGEM ESCOLAS

A fim de rastrear possíveis casos de Covid-19 nas escolas municipais e desenvolver medidas de proteção, a Prefeitura está realizando testagem rápida em alunos e trabalhadores da educação. A ação teve início nesta segunda (6) e segue até sexta-feira (10), em 18 unidades de ensino.

Ao todo, 823 crianças e profissionais serão testados. Os exames são de secreção nasal, que apontam uma infecção recente e indicam se houve contato com o vírus. Os pais ou responsáveis vão ser notificados e orientados quanto aos resultados.