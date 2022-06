Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas em São Sebastião

Na tarde desta segunda feira (06) a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Canto do Mar ,na costa norte de São Sebastião, deparou com um indivíduo em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram 13 pedras de crack, 17 porções de cocaína, 52 porções de maconha e 30 reais em dinheiro com o indivíduo.

O criminoso revelou aos policiais militares que vendia as vender as drogas para um casal que morava nas proximidades. Com apoio de outra viatura, os militares se deslocaram ao local e encontraram o casal.

Com eles foram localizadas mais 45 pedras de crack, 77 pinos com cocaína, 01 balança de precisão, embalagens, anotações do tráfico e 130 reais em dinheiro.

Os três criminosos foram encaminhados à cadeia pública e permanecem à disposição da justiça.