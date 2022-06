Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 milhões para obras viárias durante evento do Governo do Estado

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento ‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos.

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre outros investimentos que o município achar necessário.

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos.

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no mercado de trabalho.

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o prefeito.

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito.