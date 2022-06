Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina Week 2022 – A Semana do Mar em São Paulo

As ações para fortalecimento do turismo de base comunitária em Caraguatatuba foram destaque no primeiro dia da Marina Week 2022 – A Semana do Mar de São Paulo, realizada de 1º a 5 de junho, no Memorial da América Latina, na capital paulista.

Na quarta-feira (1º), compondo o Seminário Cultura Oceânica nas Escolas, os representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec), José Donizete Oliveira e Eduardo Gigliotti, apresentaram o projeto ‘Rancho-Escola’, que tem como objetivo contribuir para uma cultura oceânica na sociedade, em especial entre crianças e adolescentes, por meio da educação ambiental.

A iniciativa abre as portas da comunidade local para escolas do município e região, proporcionando aos alunos a vivência intercultural em meio à natureza e aos saberes e costumes caiçaras, podendo observar de perto o processo de preparo do marisco para o comércio e consumo, entre outras etapas do trabalho relacionado à pesca e a maricultura. O projeto tem apoio da Prefeitura, entre a parceira das secretarias de Turismo e de Educação.

Na ocasião, a Amapec também apresentou os roteiros turísticos de base de comunitária promovidos pela associação, como a Visita à Fazenda Marinha de Mexilhões, o Mergulho Panorâmico no Entorno das Ilhas da Praia da Cocanha e a Degustação da Culinária Tradicional Caiçara, além de expor projetos e artesanato local em estande próprio. A participação no evento se deu a convite do Instituto Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Com o objetivo de reunir especialistas para discutir questões cruciais sobre o futuro do oceano, com foco na sustentabilidade e na cultura oceânica, a Marina Week é promovida pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos institutos Oceanográfico (IO) e de Estudos Avançados (IEA) da USP, em parceria com a revista Scientific American Brasil.

Para conhecer mais sobre as ações da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (12) 99767-2163 e (12) 99767-7602, ou acessar o Instagram (@fazendamarinhadacocanha).