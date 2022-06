Turismo náutico: 69 escalas já estão confirmadas para a temporada de cruzeiros 2022/2023 em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela trabalha firme na organização, ampliação e planejamento da temporada de navios de cruzeiro 2022/2023, que promete ser a maior dos últimos dez anos no Brasil, de acordo com as companhias.

Segundo especialistas, o brasileiro gosta de cruzeiros e está disposto a passar suas próximas férias a bordo. Dentre os destinos, Ilhabela se destaca e já é preferência na escolha dos clientes.

Para alavancar o número de escalas no arquipélago, o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, esteve presente em abril no maior evento da indústria de cruzeiros, a Seatrade Cruise Global, realizada em Miami. Na ocasião, o prefeito fez importantes contatos com empresas do setor.

As oportunidades geradas na Seatrade já estão rendendo bons resultados, tanto que no dia 25 de maio, a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, dando continuidade à estratégia de aumentar o número de escalas em Ilhabela, esteve em reunião com o Presidente Institucional da Costa Cruzeiros, Renê Hermann, e o Presidente Executivo para a América do Sul e Central da Costa Cruzeiros, Dario Rustico.

Entre os assuntos tratados na reunião, além da confirmação de 17 escalas dos navios Costa Favolosa e Costa Fortuna em Ilhabela, foram discutidas a concentração de paradas durante a semana (segunda à sexta) e a vinda de cruzeiros de menor porte, que concentram, geralmente, um público internacional mais diversificado.

“Ilhabela tem vocação natural para o turismo náutico, somos um destino muito visado pelas armadoras e pelos passageiros. Precisamos nos valer dessa vocação para buscar sempre novas escalas de navios. Além de gerar renda e empregos, incentivar as paradas de cruzeiros em dias de semana ajuda a distribuir melhor o fluxo de turistas e movimenta nossa economia”, comentou Luciane Leite.

“A cidade de Ilhabela é um dos destinos de parada mais requisitados por nossos hóspedes. A cada temporada na América do Sul, incluímos Ilhabela nos itinerários de nossos navios porque acreditamos no seu grande potencial turístico e também no compromisso de crescer juntamente com os locais visitados por nossos navios em favor de um turismo valorizado, sustentável e inclusivo. Como definido em nosso manifesto, olhamos para os destinos em que atuamos não apenas como locais repletos de atrações turísticas, mas como comunidades formadas por pessoas, com tradições, cultura e economia próprias. Locais com uma identidade única e que devem serem protegidos e promovidos”, comenta Dario Rustico, presidente Executivo da Costa Cruzeiros para América do Sul e Central.

No dia 27 de maio, o prefeito Toninho Colucci e Luciane Leite se reuniram com o presidente da MSC, Adrian Ursilli, e a diretora de Operações, Márcia Leite, para dar início aos detalhes das paradas dos navios da companhia em Ilhabela.

“Estamos confiantes com os planos da cidade de Ilhabela para a chegada dos navios da MSC Cruzeiros na próxima temporada 2022/2023. Temos trabalhado em conjunto com as autoridades locais e estamos certos de que o município de Ilhabela fará um excelente trabalho para que nossos hóspedes tenham a melhor experiência em terra e aproveitem cada vez mais as belezas desse maravilhoso destino”, disse Marcia Leite, Diretora de Operações da MSC Cruzeiros.

Até o momento, Ilhabela já possui 69 escalas confirmadas, com previsão de aumento desse número. Para o Prefeito Toninho Colucci, a expectativa é muito positiva: “A temporada de cruzeiros em Ilhabela é uma parte importante da economia local. Ela é uma das peças que auxiliam na geração de emprego e renda para as famílias, além de divulgar o arquipélago para o Brasil e o mundo. Por isso, temos trabalhado de forma articulada junto às grandes companhias de cruzeiros para termos uma ótima temporada”.