Caraguatatuba participa da 6ª Semana Nacional de Arquivos no MAV, em Jacareí

As historiadoras Denise Lemes e Luzia Rodrigues de Toledo Prado, de Caraguatatuba, participaram da 6ª Semana Nacional de Arquivos, no auditório do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba – MAV, em Jacareí, onde ministraram uma palestra sobre a ‘Troca de Saberes em Acervos Intermediários e Permanentes’.

A 6ª Semana Nacional de Arquivos é organizada pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e ocorre até o dia 10 de junho em instituições arquivísticas de todo país, em comemoração ao Dia Internacional de Arquivos, celebrado em 9 de junho.

O evento visa dialogar sobre o significado de atuar nos arquivos e o que seus acervos realmente refletem: histórias. Essas histórias mostram as tensões, mas também as pontes que os arquivos criam na atuação profissional e com as comunidades representadas, ou não representadas, nessas narrativas.

Como parte da programação, nesta quinta-feira (9), das 14h às 16h, será realizada uma capacitação sobre ‘Gestão de Documentos Públicos para Servidores Municipais’ voltada aos servidores da Prefeitura Municipal, Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba e Caraguaprev – Previdência Municipal.

A capacitação será ministrada pelo Departamento de Arquivo Público Municipal, responsável pelo Sistema Municipal de Arquivos e abordará temas como: Organização e Avaliação de Documentos, bem como Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade Documental. Os temas serão pautados na gestão documental desenvolvida na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.

Sobre as palestrantes

Denise Lemes é historiadora, Gerente de Cidades (FAAP – 2015) e Técnica em Arquivos Municipais. Tem 28 anos de experiência em Patrimônio Cultural, atuando em museus, arquivos municipais, bibliotecas e em trabalhos de campo de salvamento arqueológico no Setor Público e para empresas privadas. Atualmente é historiadora da Fundacc e diretora do Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros – AMASB, do Arquivo Geral da Fundacc e do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba.

Luzia Rodrigues de Toledo Prado é historiadora, pós-graduada em História do Brasil República e especialista em Gestão de Documentos e Informações. Há 20 anos atua na área de Arquivologia, Museologia e licenciatura em História e Sociologia. Atualmente é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba como Técnica em Arquivos Municipais.