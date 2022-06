Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca Lúcio Braun

O Cine Clube da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba retoma atividades neste fim de semana (11 e 12) após dois anos sem exibições por conta da pandemia. As sessões são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, na Videoteca Lúcio Braun.

A novidade deste ano é que além das sessões às 20h, serão realizadas também sessões kids aos fins de semana, com conteúdo infantil para toda a família, como animações clássicas e atuais, sempre às 16h. Durante as exibições será distribuído pipoca grátis para todos que comparecerem.

Neste sábado (11), a primeira sessão, às 16h, trará a animação ‘Toy Story: edição especial’, que apresenta um mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser inanimados quando os humanos estão por perto, com o enredo centrando-se na relação entre Woody, um velho boneco caubói a corda, e Buzz Lightyear, um moderno brinquedo de temática espacial.

A obra mostra como ambos evoluem de rivais competindo pela afeição de seu dono Andy para amigos que se unem pelo bem comum, enquanto a família do garoto prepara-se para se mudar para uma nova casa.

Já sessão das 20h trará a exibição de ‘O senhor dos anéis: a sociedade do anel’, que conta a história de uma terra fantástica e única, onde um hobbit recebe de presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, onde encontrará perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do Anel.

No domingo (12), às 16h, será exibida a animação ‘Up: altas aventuras’. Nesta aventura, um vendedor de balões de 78 anos, Carl Fredricksen, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo. Carl tem como objetivo viajar para uma floresta na América do Sul, onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema embarcou junto: Russell, um menino de oito anos.

Encerrando a programação do fim de semana, às 20h, será exibido o drama ‘Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças’. Nesta obra, Joel e Clementine tentaram durante anos fazer o relacionamento dar certo. Desiludida, ela decide literalmente apagar ele das lembranças utilizando uma técnica experimental. Sabendo disso, Joe se prontifica a fazer o mesmo, mas acaba desistindo ao entender que mesmo as memórias ruins são essenciais.

História

O Cine Vídeo, atualmente conhecido como Cine Clube, é um programa iniciado em meados de 1997 na videoteca existente nas Oficinas Culturais do Centro da cidade. Em 2002, as projeções passaram a ocorrer na Videoteca Lúcio Braun, parte do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também chamado MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba.

Confira a lista de filmes deste mês

Sábados e domingos – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita

Dia 11 – às 16h – Toy story: edição especial Animação | L

Dia 11 – às 20h – O senhor dos anéis: a sociedade do anel | 14

Dia 12 – às 16h – Up altas aventuras | L

Dia 12 – às 20h – Brilho eterno de uma mente sem lembranças | 14

Dia 18 – às 16h – Scooby Doo e a Caçada Virtual | L

Dia 18 – às 20h – O labirinto do fauno Drama |16

Dia 19 – às 16h – Bob Esponja: um herói fora d’água | L

Dia 19 – às 20h – Nosso Lar | 10

Dia 25 – às 16h – Madagascar 2 | L

Dia 25 – às 20h – Jumanji: bem-vindo a selva | 12

Dia 26 – às 16h – Aladdin | 10

Dia 26 – às 20h – Dança com Lobos | 14

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (Atrás do MACC)

Mais informações: (12) 3897-5660