Confira as vagas disponíveis no Balcão de Empregos de Ubatuba

O Balcão de Empregos de Ubatuba, situado no Poupatempo, está com 18 oportunidades de trabalho disponíveis em diversas áreas e níveis de ensino, do fundamental incompleto ao superior. As vagas podem ser conferidas em http://servicos.ubatuba.sp.gov.br/?openService=4

Para se inscrever, é necessário comparecer à sede do Balcão, na av. Professor Thomaz Galhardo, número 1172, no Centro, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Quem está procurando um emprego precisa levar os seguintes documentos: RG, CPF e Carteira de Trabalho. Já o cadastro de empresas que oferecem vagas pode ser feito diretamente na plataforma online do Balcão de Empregos, disponível na internet em http://servicos.ubatuba.sp.gov.br/

O Balcão de Empregos também presta apoio na elaboração de curriculum vitae, além de organizar cursos de qualificação profissional.