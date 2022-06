Ilhabela terá a 1ª escola cívico-militar do Litoral Norte

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, vistoriou nesta terça-feira (7/6), as obras da futura escola cívico-militar de Ilhabela, a primeira no Litoral Norte de São Paulo e que está localizada no bairro do Reino. A visita foi acompanhada pelo secretário de Obras, Flávio Miranda.

A nova escola terá 10 salas de aula, vestiários, laboratório de informática, refeitório, cozinha, áreas administrativas, pátio, quadra e playground coberto. A Secretaria de Obras prevê a entrega da escola em até 60 dias.

“A ideia é que já no segundo semestre, os alunos possam estar em sala de aula, numa opção diferente de ensino na cidade. Esta nova escola terá os moldes de uma escola cívico-militar, uma opção de ensino público às famílias da nossa cidade, que se sentirem a vontade de inserir os filhos em um sistema de ensino diferenciado ao convencional”, destacou o Prefeito Toninho Colucci.

A nova unidade educacional levará o nome Senador Major Olímpio Gomes, que faleceu vítima da covid-19 em 2021. Major Olímpio, como era popularmente conhecido, frequentou Ilhabela por muitos anos e considerava a cidade como seu segundo lar. Era apaixonado pelo município e sempre encaminhava emendas Estaduais e Federais que contribuíram positivamente para melhoria de vida da população ilhabelense.

Por sua participação ativa no município e no Litoral Norte recebeu em 2019, o título de cidadão honorário de Ilhabela, na sessão comemorativa dos 214 anos de Ilhabela, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.

Sobre o programa – O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógico e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

O País conta hoje com mais de 200 escolas cívico-militares, que já indicam registros positivos da educação, após a instalação dessas unidades. São eles a melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), redução significativa na evasão escolar e o aumento de alunos estudando no ensino correto.