Vigilância em Saúde recomenda uso de máscaras em escolas de Ubatuba

O Comitê de Gerenciamento de Crise frente à Covid-19 de Ubatuba voltou a se reunir nesta terça-feira (7) para discutir estratégias para conter o aumento dos casos de Covid na cidade. Durante o encontro, as equipes da Vigilância em Saúde recomendaram a volta do uso de máscaras nas escolas de Ubatuba.

A medida, segundo a diretora da Vigilância em Saúde do município, Patrícia Sanches, ainda não é obrigatória, mas é necessária diante do aumento significativo de casos de Covid dentro das unidades de ensino. De acordo com o boletim da Vigilância Epidemiológica da cidade, divulgado no último dia 7, Ubatuba soma 14.195 casos de Covid-19 e outros 55 exames ainda aguardam resultado.

“A quarta onda de Covid já é uma realidade no Brasil e precisamos incentivar o uso novamente de máscaras em ambientes fechados, a começar pelas escolas. A recomendação é necessária principalmente pelo baixo índice de vacinação infantil contra a Covid”, explicou Patrícia.

A orientação para o uso de máscaras vale para todas as escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. “Os protocolos sanitários de combate à Covid ficaram um pouco esquecidos com o fim da obrigatoriedade do uso de máscara no mês de março, mas com o avanço dos casos precisamos reforçar os cuidados. Estamos percebendo que os comércios têm retirado os dispositivos de álcool em gel na entrada dos estabelecimentos e a Vigilância Sanitária está monitorando, reforçando as orientações para que as medidas de segurança sejam mantidas e autuando quando necessário”, ressaltou a diretora.

Patrícia lembrou ainda que o decreto estadual vigente, nº 66.575, ainda torna obrigatório o uso de máscaras em locais de serviços de saúde e transporte público.

Nos serviços de saúde, a obrigatoriedade da máscara continua em hospitais, farmácias e clínicas médicas, odontológicas, de psicologia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acupuntura e podologia. Também se entende por serviços de saúde locais de longa permanência de idosos. Para o transporte público, além dos ônibus também estão incluídos táxis e carros de aplicativos, bem como locais de embarque e desembarque.

O Comitê de Gerenciamento de Crise frente à Covid-19 seguirá monitorando os novos casos na cidade e tomando as medidas necessárias para preservar a saúde dos moradores e turistas de Ubatuba.