Prefeitura de Ilhabela abre vagas para cursos de Camareira e Garçom

A Prefeitura de Ilhabela em parceria com o Senac, disponibilizou dois cursos para o Programa Capacita Ilhabela: Camareira e Garçom, que estão com inscrições abertas até o dia 16 de junho.

Os cursos são destinados à formação de camareira (o) e para formação de garçons. com vagas limitadas para cada um dos cursos, que são totalmente gratuitos.

O objetivo é formar nova mão de obra na cidade, com foco nas pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou que desejam trabalhar em meios de hospedagem ou no setor de alimentação e bebidas. Toda semana o PAT de Ilhabela divulga vagas nessas áreas.

Para se inscrever os interessados devem acessar o link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwNlv4C1Ts4Cn_foGaIDnMJ0V8GHlMznKjsH9azNm1-ocM-w/viewform?usp=sf_link.

Sobre o Capacita Ilhabela

O Programa Capacita Ilhabela foi lançado em 2021, para a retomada econômica do município e com o objetivo de contribuir com a qualificação e a recolocação da mão de obra local no mercado de trabalho.