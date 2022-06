VI Celebração a São José de Anchieta tem programação repleta de atrações em Bertioga

Bertioga levará visitantes e moradores em uma viagem no tempo, neste sábado (11), com a VI Celebração a São José de Anchieta. O evento representa a passagem do Padre pela região e vai comemorar o oitavo ano da sua canonização. A comemoração inicia às 10 horas, no Forte São João.

Para marcar esta data, às 10 horas, haverá a chegada da Relíquia de Anchieta, um pedaço do fêmur esquerdo do Santo, ao Forte. Às 11 horas, o Padre Cesar Augusto da Companhia de Jesus, responsável pela canonização de Anchieta no Brasil, fará um benção, oficializando a abertura do evento. Em seguida, às 11h30, estará aberta a exposição do relicário no Forte São João.

Além disso, também serão realizadas saídas do Barco Escola “Arca do Saber” do flutuante do Município para a Ermida de Santo Antônio do Guaibê, no Guarujá. No local, um ator interpretará São José de Anchieta e declamará poesias. Os passeios vão acontecer das 14 às 16 horas.

Às 19 horas, os fiéis têm um encontro marcado para uma missa na Igreja São João Batista. O encerramento da programação acontecerá após a cerimônia, às 20h30, com uma procissão.

O cortejo sairá da Igreja Matriz São João Batista em direção ao Canal de Bertioga para com a encenação do “Milagre do Resplendor e Música no Céu”, popularmente conhecido como “Milagre das Luzes”. A atração é uma referência a uma das passagens mais emocionantes da peregrinação do missionário pelo Brasil. O evento é realizado Prefeitura de Bertioga, em parceria com a Prefeitura de Guarujá e a Paróquia São João Batista de Bertioga.

ANCHIETA

O religioso foi canonizado no dia 03 de abril de 2014 pelo Papa Francisco. Ficou conhecido como o apóstolo do Brasil e também é considerado Patrono da Mata Atlântica. Essa denominação ocorreu por conta da forte conexão que Anchieta tinha com a região. Ele foi um dos primeiros a descrever a rica biodiversidade da Mata por meio da Carta de São Vicente, escrita em 1560 e na qual relatava a fauna, flora, acidentes geográficos e o clima da região da Capitania.

PROGRAMAÇÃO

10h – Chegada da Relíquia ao Forte São João;

11h – Abertura oficial com a benção do Padre Cesar Augusto da Companhia de Jesus;

11h30 – Abertura da exposição da Relíquia no Forte São João;

14h às 16h – Saídas do Barco Escola Arca do Saber para a Ermida de Santo Antônio do Guaibê;

19h – Missa na Igreja São João Batista com a Relíquia;

20h30 – Procissão: saída da Igreja Matriz São João Batista para o Canal de Bertioga para a encenação do “Milagre do Resplendor e Música no Céu”.