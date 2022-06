Caraguatatuba registra aumento de quase 140% em empregos formais em comparação ao ano passado

Caraguatatuba registrou no mês de abril saldo positivo de colocações no mercado de trabalho com 47 carteiras assinadas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. Os números já superam o mesmo período do ano passado em 136%.

Em relação ao ano passado, foram 653 admissões e 782 desligamentos, resultando em um saldo negativo de -129, no mês de abril.

O diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba, Allan Mattos, explica que este aumento se deve ao retorno das atividades econômicas pós-pandemia.

“Em abril de 2021 ainda estávamos no auge da pandemia com o fechamento das atividades. Com a retomada econômica, o PAT intensificou a captação de vagas, atraindo mais empregadores e consequentemente mais candidatos”, explica.

O balanço do Caged ainda aponta 1.086 admissões e 1.039 desligamentos em abril deste ano. O setor que mais contratou foi o de Serviços, com 571 admitidos e 518 desligamentos, gerando um saldo de 53 empregados no período.

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça a implantação do Centro de Apoio ao Trabalhador Empreendedor (CATE), na região sul, no mês de abril, proporcionando mais oportunidades de qualificação à população e de promoção ao empreendedorismo.

Serviço

CATE – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170.

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211.