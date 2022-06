Cartão da Praiamar não terá mais validade no transporte público de Caraguatatuba

A partir deste sábado (11), usuários do transporte público coletivo que utilizam o bilhete eletrônico devem usar o cartão da nova empresa Expresso Fênix. O período de utilização do cartão antigo termina nessa sexta-feira (10).

O cadastro do novo bilhete eletrônico é necessário para qualquer usuário, inclusive idosos com mais de 65 anos, e o cartão fica pronto na hora.

A primeira via do cartão de bilhete eletrônico é gratuita e o cadastro pode ser feito pela internet no site www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento obrigatório, no próprio site da empresa.

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso Fênix disponibiliza um ponto de cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro (Praça do Artesão).

O horário de funcionamento de segunda a sexta-feira é das 8h às 18h e exclusivamente neste final de semana e no feriado de Santo Antônio (11 a 13) será das 8h às 17h30.

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba.

Pessoas com deficiência devem procurar a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), na Rua Jorge Burihan, 10 – Jardim Jaqueira. Mais informações no telefone: 12 3886-3059.

O contrato mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro ou no vale transporte e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum).

Em relação aos créditos não utilizados da antiga empresa, a Prefeitura está em processo de viabilização judicial para estorno dos valores, mas reforça que as pessoas necessitam ter o cartão da Fênix, com créditos, para continuar a utilizar o transporte público a partir de sábado.

Confira os horários dos ônibus: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/.

Dúvidas, sugestões e reclamações registrar na Central 156.