EDITAL: Ação de Desapropriação

FAZ SABER AOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM, OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM QUE POR ESTE JUÍZO E CARTÓRIO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO/SP, TRAMITAM OS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROCESSO 0001158-37.2007.8.26.0587, REQUERIDA POR MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP em face de BAR E RESTAURANTE FLIPPER SS LTDA NOS TERMOS DA R. SENTENÇA DE FLS, FOI DETERMINADA A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N.º. 3.365/41, É PASSADO O PRESENTE EDITAL, MEDIANTE O QUAL FICAM TODOS INTIMADOS, EM ESPECIAL, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, FICANDO CIENTES DE QUE O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO É DE 10 DIAS, CONTADOS DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DESTE EDITAL. TUDO CONFORME DETERMINADO NA REFERIDA SENTENÇA.

Compartilhe isso: Tweet



WhatsApp