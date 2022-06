Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem inscrições abertas para formação de turma em Maresias

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), abre consulta para formação de turma na Educação de Jovens e Adultos (EJA), para os interessados em concluir o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) aos Anos Finais (6º ao 9º Ano), de maneira gratuita, na EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza, em Maresias, para o segundo semestre de 2022.

Vale lembrar que a rede de ensino já oferece turmas nas Escolas Municipais Prof.ª Patrícia Viviani Santana, na Topolândia; Prof.º Antonio Luiz Monteiro, em Boiçucanga, Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy e; Prof.ª Joana Alves dos Reis, no Canto do Mar, Costa Norte do Município, que também estão com vagas abertas para o segundo semestre deste ano.

As inscrições, para alunos acima de 15 anos de idade, devem ser realizadas nas escolas municipais ou pelo portal https://conexaoeduca.saosebastiao.sp.gov.br/, através de formulário eletrônico, especificamente para a futura turma no bairro de Maresias, a partir desta segunda-feira (6).

Na matrícula, poderão ser solicitados documentos como certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de endereço e, caso haja, histórico escolar e declaração de transferência.

Serviço

Inscrições EJA 2022 e Nova Turma em Maresias

(Futuro Novo Polo) EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza – Maresias

Telefone: (12) 3865-5256

EM Prof.ª Joana Alves dos Reis – Canto do Mar

Endereço: Rua do Parque, 30 – Canto do Mar

Telefone: (12) 3861-1302/2828

EM Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida – Juquehy

Endereço: Rua Maria Madalena Faustino, 870 – Juquehy

Telefone: (12) 3863-1627

EM Prof.ª Patrícia Viviani Santana – Topolândia

Endereço: Av. Prof. Machado Rosa, 349 – Topolândia

Telefone: (12) 3892-5009/5519

EM Prof. Antonio Luiz Monteiro – Boiçucanga

Endereço: Estrada do Cascalho, 1.409 – Boiçucanga

Telefone: (12) 3865-2644/3613

Inscrições online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRsIgDlTaRd_QKD2l92AbOD8SdixQSSeyvNzcynoklmxUWYg/viewform

Presencialmente, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h, em qualquer unidade escolar municipal.