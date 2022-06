Prefeitura de Ilhabela emite cartão de estacionamento para portadores de necessidades especiais e idosos

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta quinta-feira (9), que está emitindo o cartão de estacionamento para idosos ou Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Com o documento, idosos e PNE podem estacionar nas vagas sinalizadas que são destinadas a eles.

Para solicitar o cartão de estacionamento, os interessados devem procurar o Departamento de Trânsito Municipal, localizado na avenida Ernesto de Oliveira (em frente ao supermercado do Frade – Barra Velha), portando os seguintes documentos: para idosos: Carteira Nacional de Habilitação ou RG e comprovante de residência em nome do solicitante. Já para pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida além da Carteira Nacional de Habilitação ou RG, é necessário preencher um formulário que será enviado para o posto de saúde do seu bairro que atestará ou não a necessidade do cartão.

O Cartão de Estacionamento tem validade de 5 (cinco) anos, renovável a cada 5 (cinco) anos após vencimento, tanto para o portador quanto para idoso, se a deficiência for temporária a cada 1 (um) ano poderá ser renovada. Vale ressaltar que o cartão é valido em todo território nacional e é de uso pessoal e intransferível. Faça valer o seu direito “Um trânsito seguro é direito de todos”.