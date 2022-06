Ubatuba realiza cerimônia do Casamento Comunitário no domingo, 12

Dez casais de Ubatuba oficializarão sua união no domingo, 12 de junho, Dia dos Namorados, na edição 2022 do Casamento Comunitário, a ser realizada na Praia Grande, a partir das 9 horas.

A cerimônia é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba (FSS) e conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social de Ubatuba e de empresas e prestadores de serviço parceiros.

O evento é uma ação social que possibilita a regularização da união dos casais, além de proporcionar um momento de confraternização para seus familiares.

Todos os serviços relacionados à festa, como cerimonial, decoração do espaço, música, fotografia, filmagem, bolo, doces e salgados, utensílios como pratos, talheres, taças, réchauds, toalhas e guardanapos, além da maquiagem das noivas são ofertados pelas empresas parceiras.

Os casais que participarão do Casamento Comunitário se inscreveram junto à Secretaria de Assistência Social. A definição dos participantes foi feita com base no critério de renda máxima total de até 1 salário mínimo, além da documentação em dia. Doze casais foram selecionados, porém dois não poderão participar no domingo por problemas de saúde.