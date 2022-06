Caraguatatuba celebra Dia de Santo Antônio com missas, casamento e festa social

Na próxima segunda-feira (13), Caraguatatuba comemora o Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, com uma intensa programação. O casamento comunitário, a distribuição dos pães abençoados e a tradicional venda dos bolos estão entre os destaques da festa.

As atividades fazem parte das celebrações da 169ª Festa de Santo Antônio, que tem como tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”. O dia inicia com Missa Solene em comemoração ao 3º Aniversário do Santuário Diocesano, benção dos pães e bolo, a partir das 8h.

Em seguida, às 11h, está prevista a celebração do casamento comunitário, que neste ano contará com a participação de oito casais. Para encerrar, às 18h está marcada outra missa, que segue com uma procissão pelas ruas da cidade.

Nos três horários, haverá a venda do ‘bolo casamenteiro’, com 500 medalhas de Santo Antônio distribuídas na massa. A tradição diz que quem achá-las está a um passo do casamento. Os pedaços serão vendidos a R$ 3 cada. O Santuário também fará a distribuição de 2,5 mil pães durante todo dia.

A parte social da festa segue até o dia 26 de junho, com ‘show de prêmios’ e a tradicional quermesse, com diversas opções gastronômicas. A atração ocorre sempre aos fins de semana e feriados, a partir das 20h, na praça de alimentação da igreja e no Coreto da Praça Cândido Mota, no Centro.

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. Mais informações pelo telefone (12) 3881-1422.

Corpus Christi

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, tampinhas de garrafa, flores e outros.

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio

Dia do Padroeiro (13 de junho)

Santuário Diocesano de Santo Antônio

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio

11h: Casamento Comunitário

18h: Missa e Procissão

Corpus Christi (16 de junho)

6h: Confecção dos tapetes decorados

17h: Missa e Procissão

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho)

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h