Aguilar Junior recebe Selo do Sebrae como Prefeito Empreendedor

As ações desenvolvidas com o objetivo de capacitar empresários e melhorar as vendas na cidade fez como que o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, recebesse o Selo “Prefeito Empreendedor”, em evento realizado em São Paulo na noite de quinta-feira. O projeto inscrito foi o ‘Empreenda Caraguatatuba’, o maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, e participou na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos.

O Empreenda Caraguatatuba capacita gratuitamente empresários, microempreendedores, potenciais empreendedores, artesãos e pequenos produtores rurais com palestras, consultorias e oficinas voltadas para a gestão de negócios. Em 2022, ele entra na sua 5ª edição.

Para participar da iniciativa do Sebrae-SP o gestor público precisava apresentar projetos implantados com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

Em 2021, após dois anos de pandemia, mais de 5 mil pessoas puderam conhecer o que os mais de 80 expositores tinham de melhor a oferecer no evento.

“O recebimento desse selo é muito importante para Caraguatatuba porque temos investido em ações que beneficiam não só os empresários, mas também a nossa cidade e a nossa população. O Empreenda Caraguatatuba é um evento que já tomou forma e a tendência é crescer cada vez mais, alcançando os objetivos de incentivar e melhorar nossa economia”, destaca Aguilar Junior.