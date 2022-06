De 1 a 3 de julho, Ilhabela promove o Festival da Tainha 2022

Vem aí o tradicional Festival da Tainha 2022, que será realizado de 1 a 3 de julho, na Praia Grande, região sul da cidade. Promovido pela Prefeitura de Ilhabela, a programação terá diversas iguarias voltadas à tainha e shows de Luciana Mello, a dupla sertaneja Henrique e Diego e bandas locais.

Um dos mais tradicionais festivais da cidade, traz nesta edição um cardápio especial, desde pastel até pratos mais elaborados preparados com a iguaria, como tainha à dorê com arroz e salada e tainha crocante acompanhada de farofa de banana da terra.

A programação do evento começa na sexta-feira, 1 de julho, a partir das 18h, com a abertura oficial e apresentação musical de bandas locais. Às 22h, a renomada cantora Luciana Mello, se apresenta num show que conta com uma incrível roda de samba.

No sábado, 2 de julho, o evento começa a partir do meio-dia, com apresentação de dj e bandas locais. Às 22h, a dupla sertaneja Henrique e Diego cantam seus principais sucessos, além dos hits mais tocados do gênero musical. No domingo, 3 de julho, o evento começa também ao meio-dia e a animação fica por conta das bandas locais e dj.

O Festival da Tainha 2022 é promovido pela Prefeitura de Ilhabela por meio das secretarias municipais de Cultura; Desenvolvimento Econômico e do Turismo; e Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. As apresentações terão transmissão ao vivo na Rádio Ilhabela FM (87,5) e no facebook.com/tribunadopovo.

Confira a programação do evento:

Sexta-feira – 1 de julho

18h –Abertura do evento

18h30 – Beto di Franco

20h – Helinho do Pagode

22h – Luciana Mello

Sábado – 2 de julho

12h – Início

12h às 14h – DJ Kost

14h – Paulinha Herus

16h – Forró Caiçara

18h – Forró 40º

20h – Henrique e Diego

Domingo – 3 de julho

12h – Início

12h às 14h – DJ TJ

14h – Diniz e Banda

16h – Forrobodó da Ilha

18h – Geração Sertaneja