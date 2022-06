Ilhabela registra golfinho encalhado em costeira

Um golfinho de grande porte foi encontrado em adiantado estado de decomposição, na manhã do último sábado (11/6), na costeira da Praia da Garapocaia (Pedra do Sino).

Assim que soube do fato, a Secretaria de Meio Ambiente alertou o Instituto Argonauta, que trata de resgate e recuperação dos animais marinhos. Como o Instituto estava com problemas em suas embarcações, a Prefeitura de Ilhabela cedeu apoio no transporte.

“A equipe da Secretaria de Meio Ambiente juntamente com a Defesa Civil se dirigiu ao local para averiguação da situação e infelizmente o golfinho já estava em estado de decomposição. Cedemos uma embarcação para que o animal fosse rebocado até São Sebastião”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Kátia Freire.

O Instituto Argonauta irá realizar a necrópsia das vísceras do animal para saber a causa da morte e posteriormente enterrar o animal. Devido a correnteza no canal e para preservar o animal, o trajeto do barco da Secretaria de Meio Ambiente foi realizado em 3h20m.