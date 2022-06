1º Caragua Open de Jiu-Jitsu é neste final de semana no CIASE Sumaré

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com a Associação Litoral Paulista de Jiu-Jitsu, realiza no dia 19 de junho o 1º Caraguá Open de Jiu-Jitsu. A competição será no Ciase Sumaré e a expectativa é da participação de cerca de 400 atletas de toda a Região Metropolitana (RMVale). O evento tem horário previsto para ser iniciado às 10h.

O objetivo principal do evento é a confraternização, divulgação e premiação dos melhores atletas do Jiu-Jitsu Brasileiro (BJJ). Ele é aberto a atletas das categorias de Peso Galo a Pesadíssimo para as idades de Pré-Mirim a Master, das faixas branca à preta.

Haverá disputas nas categorias Pré-Mirim a Master no Masculino e no Feminino, sem limite de número de inscritos por categoria.

Também haverá disputas do Absoluto com premiações para as categorias Adulto e Master Masculino juntos, sem limite de peso e pelas faixas azul, roxa, marrom e preta.

“O Jiu-Jitsu é uma das modalidades mais praticadas em Caraguatatuba. Além de ofertarmos ela de forma gratuita, temos espalhados pelo município diversas academias e centro de treinamentos. Conseguimos acompanhar nos campeonatos a seriedade e comprometimento dos atletas”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba.

Jiu-Jitsu

A Secretaria de Esportes e Recreação oferece gratuitamente aulas de Jiu-Jitsu através do projeto “Nova Onda”.

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao.

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia.

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição.

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF.