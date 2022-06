Ilhabela é um dos top 10 destinos para se hospedar de forma sustentável

Ilhabela foi eleita um dos 10 destinos brasileiros para se hospedar de forma sustentável pela Booking.com, um dos maiores sites internacionais de reservas de acomodações. O resultado foi divulgado recentemente no Relatório de Viagens Sustentáveis 2022, maior pesquisa já realizada sobre o assunto pela empresa, com mais de 30.000 viajantes abordados, em 32 países.

A Booking.com destaca ainda Ilhabela pela oferta de experiências ao ar livre, indicando o nascer do sol em Castelhanos, o mergulho em naufrágios e a observação de vida marinha, além das belas praias, da cultura caiçara, trilhas, mirantes, cachoeiras e biodiversidade.

O prefeito Toninho Colucci comemora: “Ficamos muito contentes com o resultado divulgado pela Booking.com, ainda mais porque expressa a opinião de turistas nacionais e internacionais. Temos consciência do imenso patrimônio natural de Ilhabela, trabalhamos firme para preservá-lo e para que nosso turismo seja cada vez mais reconhecido como sustentável. Sem dúvida este é o tipo de reconhecimento que se torna um diferencial competitivo para o destino, gerando turismo de qualidade e movimentando nossa economia”.



O estudo apontou que nove em cada dez brasileiros pretendem se hospedar em uma acomodação sustentável no próximo ano. Para ajudar os viajantes a encontrarem essas propriedades de forma fácil e prática, a Booking.com criou no fim do ano passado o selo Viagens Sustentáveis, que reconhece esforços de sustentabilidade adotados por acomodações. Há ainda um filtro que os viajantes podem utilizar quando fizerem uma busca na plataforma, que seleciona apenas propriedades que possuam o selo.



A secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, destaca a tendência pela busca de viagens mais sustentáveis e o trabalho que já é realizado no município com o selo Green Ilhabela: “Diferentes estudos indicam que o turista está buscando viajar de forma mais sustentável, principalmente neste momento pós-pandemia, e o relatório da Booking.com reforça isso. Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, trabalhando junto com os empresários a questão da sustentabilidade e sendo valorizados por isso. Com certeza é uma grande conquista para Ilhabela como destino turístico.”