Prefeitura de Caraguatatuba discute realização do 1º Fórum da Causa Animal

O prefeito Aguilar Junior esteve nesta terça-feira (14) com representantes de ONGs protetoras dos animais e autoridades municipais para discutir e traçar estratégias para promoção do 1º Fórum da Causa Animal.

Estiveram no encontro o vereador Marcos Kinkas; o secretário de saúde, Gustavo Boher; o veterinário e coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Guilherme Garrido; a representante da ONG SOS Pet Caraguá, Fátima Aparecida Fernandes e a representante da ONG Anjo de Patas, Marcia Canhete Danese.

A ideia do 1º Fórum da Causa Animal é reunir pessoas interessadas na pauta para debater e levantar assuntos que possam ser melhorados no município. “Queremos conhecer essas pessoas e criar uma rede de comunicação para estreitar os relacionamentos entre o Poder Público e os apoiadores de forma eficaz”, conta Aguilar Junior.

A representante da ONG Anjo de Patas, Marcia Canhete Danese, destacou que o 1º Fórum da Causa Animal dará voz aos apoiadores, mas também é uma oportunidade da Prefeitura mostrar todo serviço desenvolvido. “O trabalho do Poder Público é regulado por uma legislação e o que está ao seu alcance está sendo feito. Prova disso, é o Programa de Castração, referência para muitas cidades. Precisamos alinhar estratégias entre os interessados para ver o que é viável ser feito”, conclui.

Segundo o prefeito, a partir dos assuntos levantados haverá uma conscientização do que precisa ser melhorado. “Devemos sempre seguir com regras e limites legais e ver o que é possível ser feito. Temos que ter um equilíbrio do que é dever da Prefeitura e do cidadão. Com a criação de um documento estratégico vamos poder trabalhar melhor nos próximos anos”, reforça o prefeito.

A partir desta reunião será criada uma comissão para realização do evento ainda neste ano.