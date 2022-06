Rodovia dos Tamoios estima aproximadamente 139 mil veículos durante o feriado de Corpus Christi

A Concessionária Tamoios realiza a partir da próxima quarta-feira (15) a operação especial para o Feriado de Corpus Christi. A Serra Antiga é utilizada como pista de descida (São José dos Campos > Caraguatatuba) e a Serra Nova como pista de subida (Caraguatatuba > São José dos Campos).

Cerca de 139 mil veículos deverão trafegar pela Rodovia dos Tamoios entre os dias 15 e 20 de junho de 2022.

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos usuários que, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o aumento de demanda por serviços. Nas praças de pedágio, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada.

Obras

As obras com interferência no tráfego seguirão calendário específico.

As atividades na Serra Antiga, pista sentido litoral, estarão suspensas de quarta (15) a sábado (18). As atividades na Serra Nova, pista sentido São José dos Campos, estarão suspensas no domingo (19) e na segunda (20).

Nos dias em que não houver suspensão, as obras poderão ocorrer condicionadas ao fluxo registrado na região.

Restrição de tráfego de veículos de carga

Sentido Litoral: quarta-feira (15), das 16h à meia-noite; quinta-feira (16), das 08h às 12h; e sábado (18), das 08h às 12h.

Sentido S. J. Campos: das 13h de quarta-feira (15) às 23h de quinta (16) e domingo (19), das 15h às 23h.

O calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes

Horários de pico

No site da Concessionária Tamoios (www.concessionariatamoios.com.br) e no Aplicativo Tamoios os usuários têm acesso a imagens de câmeras em pontos estratégicos da rodovia. Por meio delas é possível acompanhar as condições de clima e de tráfego na estrada.

Canais de comunicação

O usuário também continua contando com os Serviços de Atendimento 24h (SAU) e totens de teleatendimento nessas unidades, rede Wi-Fi exclusiva para uso do Aplicativo Tamoios com Botão SOS (disponível nos trechos de Planalto e Serra Antiga), telefones de emergência a cada 60 metros nos túneis, 0800 545 0000 para emergências, iluminação no trecho da Serra Antiga e nos túneis, além de informações atualizadas sobre as condições de tráfego na rodovia no Twitter @Tamoios099 e na Rádio Web Tamoios.