Procissão do Mastro mantém tradição da fé na Festa de São Pedro em Ubatuba

Procissão está marcada para às 19h do dia 24, sexta-feira

A tradicional Festa de São Pedro Pescador é marcada por ritos de fé e cultura caiçara. A Procissão do Mastro é um dos ícones que compõem essa riqueza cultural e realiza a abertura da 99ª edição do evento, que será realizada de 24 a 29 de junho.

Com saída da Paróquia Exaltação à Santa Cruz, o mastro percorre as ruas e segue para a abertura oficial do evento, às 19h, do dia 24, na Avenida Iperoig. Neste local, há o encontro com a imagem de São Pedro que chega pela procissão de canoas e, então, culmina com a Benção do Mastro concedida pelo padre na capela de São Pedro, ao lado da Casa Caiçara. E, assim, regada de fé, cultura e tradição começa para valer a Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba.

Confira a programação completa da festa:

Dia 24 – sexta-feira

19h: Procissão do mastro de São Pedro – saída da Paróquia Exaltação da Santa Cruz

19h: Procissão de Canoas Caiçaras – saída Perequê-Açu

19h30: Benção do mastro de São Pedro – Capela de São Pedro

20h: Abertura oficial do evento – Grupo Sons da Lira – palco principal

20h30: Grupo de Choro “Cinema Mudo” – palco principal

21h30: Concurso Rainha dos Pescadores 2022 – palco principal

23h: Enkontrio – palco principal

Dia 25 – sábado

9h: Peregrinação da Folia do Divino – Barra dos Pescadores

13h: Maracatu Itaomi – Vila Caiçara

17h: Grupo Ô de Casa (Quilombo da Fazenda) – Vila Caiçara

18h: Concertada – Vila Caiçara

19h15: Leilão de Remos (Setorial de Artes Plásticas e visuais da Fundart) – Vila Caiçara

21h: Kauze – palco principal

23h: Nako E Rafael – palco principal

Dia 26 – domingo

9h: Corrida de Canoas Caiçaras – Praça de Eventos

13h: Premiação da Corrida de Canoas – Vila Caiçara

14h: Fandango Bacurau – Vila Caiçara

16h: Fandango Mestre Pedrinho – Vila Caiçara

17h: Fandango Ciranda Caiçara – Vila Caiçara

18h: Coral Indígena Nhamamdu Nhemopuã (Aldeia Boa Vista) – Vila Caiçara

19h: Salve 012 – palco principal

21h: Luara e as Comadres – palco principal

23h: Miltinho Edilberto- palco principal

Dia 27 – segunda-feira

18h30: Grupo Sementes do Prumirim – Vila Caiçara

20h: Dança da Fita do Itaguá – Vila Caiçara

21h: Janayna Morais – palco principal

22h: Banda Praieira – palco principal

Dia 28 – terça-feira

19h: Cantamar – palco principal

21h: Leandro Araújo Banda – palco principal

23h: Planta e Raiz – palco principal

Dia 29 – quarta-feira

13h30: Procissão marítima e benção dos anzóis – saída da Igreja Matriz

15h: Missa Campal – Espaço da Festa

18h: Congada de Bastões de São Benedito – Vila Caiçara

19h: Premiação barcos e canoas decoradas – palco principal

20h: Clube do Choro – Vila Caiçara

21h: Caiçara Band – palco principal

22h30: Peixe Elétrico – palco principal