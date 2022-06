4ª turma da Guarda Mirim participa de Prêmios Rotários de Liderança Juvenil

A Guarda Mirim de Caraguatatuba recebeu na última semana o Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), curso ministrado pelo Rotary Club Caraguatatuba Poiares para os alunos da 4ª turma.

Oficialmente adotado pelo Rotary Internacional (RI) em 1971, o programa RYLA oferece a oportunidade de aperfeiçoar habilidades e explorar temas pertinentes com outros jovens e pessoas mais experientes.

O RYLA tem como finalidade capacitar os jovens a desempenhar um papel de liderança de maneira responsável e eficaz, encorajar a liderança jovem, desenvolver o potencial de liderança dos participantes e aperfeiçoar suas habilidades e incentivá-los a desenvolver seus próprios talentos.

Durante o curso, os alunos participaram de palestras sobre a importância da comunicação para a resolução de problemas, a importância do protagonismo jovem na sociedade, empreendedorismo, cuidados com a saúde e a importância da vacinação. Após as palestras, realizaram uma dinâmica de comunicação entre três grupos, onde foram colocados para passarem por um percurso, com apenas gestos e sons.

Os jovens contaram com a presença de membros do Rotary Club; Nicolas Freitas Faria, rotaractiano de Caraguatatuba; Yuri Costa Bellato, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, e a enfermeira Alexandra Fonseca, responsável pela Vigilância Epidemiológica.

A presidente do Rotary Club Caraguatatuba Poiares, Denise Rosa da Silva, destacou que a parceria entre o Rotary e a Guarda Mirim surgiu devido à similaridade dos valores que são transmitidos aos jovens e compartilhou sua alegria em estar realizando o evento. “Essa é a primeira vez que participo de um RYLA sendo presidente e fico muito feliz em ver vocês participando ativamente conosco hoje.” finalizou.