Bertioga: Vila do Bem do Indaiá oferece 30 vagas para curso de artesanato

A Prefeitura de Bertioga abre curso de artesanato com técnica de costura criativa na Vila do Bem do Indaiá. As inscrições começam na terça-feira (28). Ao todo, são 30 vagas oferecidas pelo polo cultural para o público a partir dos 12 anos.

Para fazer a inscrição é necessário comparecer à unidade com uma cópia do RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4 e comprovante de renda. O atendimento para matrícula acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O curso ocorrerá todas as quintas-feiras, com turmas das 8 às 10 horas e das 10 às 12 horas. Já no período vespertino, das 13 às 15 horas e das 15 às 17 horas.

SERVIÇO

A Vila do Bem Indaiá: Rua José da Costa e Silva Sobrinho, S/N.