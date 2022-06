Prefeitura de Caraguatatuba realiza teste da Covid-19 na Feira do Rolo deste domingo

No domingo (26), a partir das 7h, quem passar pela tradicional Feira do Rolo, localizada no bairro Tinga, poderá realizar, gratuitamente, o teste da Covid-19 ofertado pela Prefeitura de Caraguatatuba.

A equipe da Secretaria de Saúde estará no local até terminar a feira. Qualquer pessoa pode testar, basta apresentar RG e CPF. O resultado sai de 10 a 15 minutos.

A ação faz parte da testagem em massa realizada pela Prefeitura desde o início do mês de junho e dependendo da adesão poderá se estender para outros dias.

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, explica que a ideia é aproximar o serviço da população. “Queremos testar o maior número de pessoas e assim estamos ampliando o acesso ao teste, dando mais oportunidades aos munícipes”.

O teste também pode ser feito na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da Tabatinga, das 8h às 16h, de segunda à sexta-feira.

Até o momento foram realizados 24.547 testes com 3.138 resultados positivos.