Sebrae abre inscrições para Seminário Empretec em Caraguatatuba

O Sebrae e a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Empreenda Já, realizam, de 24 a 29 de outubro, o Seminário Empretec. Empresários interessados em participar deste que é considerado o principal programa de formação de empreendedores no mundo, pode se inscrever para a pré-seleção no link https://bityli.com/yjyIap. Serão abertas 30 vagas para o município.

Entre as atividades previstas, o participante aprende mais do que técnicas de empreender. Ele descobre seu perfil empreendedor, suas habilidades, desenvolve suas capacidades e passa por uma imersão de 6 dias com desafios para despertar sua identidade empreendedora.

São 60 horas de capacitação, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis.

As características de empreendedores de sucesso são: busca de oportunidades e iniciativas; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; persistência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemático; persuasão e rede de contato e independência e autoconfiança.

O Empretec é um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil.

De acordo com o Sebrae, empreender é acreditar no seu potencial. Ser um Empretec é dar o primeiro passo para uma jornada de sucesso e encontrar o empreendedor que está dentro de cada um.

“É comum ouvir que empresários nascem, não se fazem. Entretanto, o Sebrae tem a firme convicção de que os empresários podem ser desenvolvidos e que o potencial empresarial é uma qualidade muito comum”.

Por isso, o Empretec é definido como um seminário intensivo, destinado a aumentar o potencial da pessoa para gerir melhor o seu empreendimento ou para iniciar um negócio bem-sucedido.

Importante destacar que, antes de efetuar a inscrição, é necessário passar por uma entrevista de seleção. Por se tratar de um seminário com ênfase comportamental, a seleção assume um papel decisivo para o êxito dos resultados. A entrevista serve para identificar o perfil empreendedor do participante e avaliar se ele está em um momento de vida (físico e psicológico) adequado que permita absorver toda a experiência e aprendizado que o evento proporciona. Caso seja aprovado, o candidato é direcionado para efetuar o pagamento da inscrição.

A seleção é realizada por meio de entrevista focada, conduzida por um especialista habilitado na metodologia do Empretec. Essa etapa pode ser realizada de forma presencial ou à distância, com duração média de 50 minutos. O resultado da entrevista serve como instrumento de trabalho para o participante e para a equipe que conduzirá as atividades durante o seminário.

O valor do investimento e contrapartida pelo empresário é de R$ 990 e pode ser parcelado em até 10x.

O local da realização do seminário será definido em breve.