Caiçara Angélica de Souza lança livro de receitas tradicionais da salga de peixes e frutos do mar

A sebastianense caiçara Angélica Oliveira de Souza, por meio do Programa de Fomento Cultural de São Sebastião, da Fundação Educacional e Cultural Deodato Sant’Anna (Fundass), está tirando um sonho do papel e lançando seu primeiro livro de receitas neste mês de junho. Especialista na técnica tradicional da salga de peixes e de frutos do mar, a autora traz 13 receitas que aprendeu com seus ancestrais, incluindo as produzidas a partir do famoso peixe seco, que ela já comercializa há anos por meio de sua empresa, a Peixe de Varal. Quem quiser acompanhar de perto, pode ir aos eventos que ocorrerão no dia 23 de junho, às 19h, na Casa Caiçara, na Rua da Praia, ou no dia 25 de junho, às 15h, no Espaço Escambau Cultura, em Boiçucanga, na Costa Sul, onde também terá uma aula aberta.

Nos eventos de lançamento do livro “Peixe de Varal: Receitas que o sal conservou”, além da apresentação da obra por meio da autora, os presentes também terão a oportunidade de apreciar uma iguaria feita a partir da salga e, no Escambau, aprender de perto a produção do ingrediente principal da receita. Ações educativas estão previstas na agenda e serão realizadas na Escola Municipal de Toque-Toque Pequeno, no dia 24 de junho, às 16h, com uma aula prática para os alunos dos 4ºs e 5ºs anos, e no Centro Integrado Profissionalizante (CIP), na Topolândia, no dia 27 de junho, às 19h, para a turma do curso de Nutrição da Etec São Sebastião.

Para Angélica de Souza, é uma alegria poder compartilhar essas técnicas e reviver suas memórias, pois é uma culinária tradicional que foi passada de mãe para filha, de geração em geração. “Sempre imaginei que um dia os ensinamentos da minha avó e bisavó poderiam virar um livro e chegar em muitas pessoas. Por meio deste programa da Prefeitura de São Sebastião, consegui ter recursos e tempo para criar essa obra junto com uma equipe incrível que chamei para concretizar esta ideia, como por exemplo, as lindas ilustrações da Isabel Galvanese”, ressalta a autora.

A primeira edição conta somente com 100 exemplares e quem quiser adquirir poderá comprar no dia do lançamento, ou reservar na pré-venda, por meio de pagamento via pix, entrando em contato pelo WhatsApp do “Peixe de Varal” no (12) 99706.2578. Quem reservar até a data do primeiro evento, 23 de junho, ainda vai receber um acesso ao e-book para presentear.

A obra ainda tem a versão e-book (acesso virtual) disponível para venda na Amazon a preço mais acessível no link https://www.amazon.com.br/Peixe-varal-receitas-que-conservou-ebook/dp/B0B1K1VVDM/. Como contrapartida ao Programa de Fomento de São Sebastião, a autora irá disponibilizar gratuitamente 10 versões impressas e 50 acessos aos e-books, para Biblioteca Municipal, centros comunitários e movimento social caiçara já selecionados.

Sobre o livro

“Peixe de Varal: receitas que o sal conservou” reúne os melhores ingredientes e combina tudo isso para trazer, de forma inédita, a força e as delícias da Cultura Caiçara, a partir de uma viagem pelas memórias da mestra Angélica de Souza e suas receitas de família, em especial as que trazem a técnica da salga. Assim, a obra mostra que a culinária brasileira é conhecida não só por sua explosão de sabores e aromas, como também pelas particularidades no jeito de fazer.

A obra com cerca de 80 páginas também traz ao leitor uma pesquisa com fotografias, documentos e referências históricas, além de ilustrações de Isabel Galvanese que nos remetem aos cadernos de receita de nossas avós, mas com o sabor caiçara da paçoca de peixe seco, da farofa de camarão seco, da manjuba apimentada, da conserva de tainha salgada, entre outras.

Junto a autora, também integram a equipe de produção do livro: Vanessa Stropp, Jessyca Biazini e Priscila Prisco. Além da colaboração do Coletivo Caiçara, do Camilo Terra, da Maria Angélica Moura, da Letícia Oliveira, bem como fotos da Nicia Guerriero e do Arquivo Histórico Municipal.

Sobre a autora

Angélica Oliveira de Souza é nascida em São Sebastião e desde muito cedo saía para acompanhar seus pais na lida. Assim, ela aprendeu técnicas, costumes e o modo de fazer da Cultura Tradicional Caiçara, como a salga do peixe, o cultivo das roças, o saber envolvido no uso de ervas medicinais, fabricação da farinha de mandioca, entre outros. De todos os seus saberes, a salga é a técnica mais trabalhada e é o sustento de sua família ao longo dos anos. A autora aprimorou a ideia e fundou a Peixe de Varal, uma marca que une tradição, trabalho e muito amor na arte de combinar os sabores da comida caiçara. Para conhecer mais, é possível acessar a página das redes sociais no Facebook e Instagram.

Serviço:

Lançamento do livro na Casa Caiçara

Dia: 23 de junho de 2022

Horário: 19h

Endereço: Rua da Praia, em São Sebastião.

Mais Informações: (12) 99706.2578 ou @peixedevaral nas redes sociais.

Aula prática para os alunos dos 4ºs e 5ºs anos da E.M. Prof. João Gabriel de Sant’Ana

Dia: 24 de junho de 2022

Horário: 16h

Endereço: E.M. Prof. João Gabriel de Sant’Ana – Rua Dr. Yojiro Takaoka, nº 428, Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião

Mais Informações: (12) 99706.2578 ou @peixedevaral nas redes sociais.

Lançamento do livro no Escambau Cultura

+ aula aberta com a autora

Dia: 25 de junho

Horário 15h

Endereço: Rua Benjamim Manoel dos Santos, 326, em Boiçucanga, na Costa Sul.

Mais Informações: (12) 99706.2578 ou @peixedevaral nas redes sociais.

Aula prática para a turma do curso de Nutrição da Etec São Sebastião

Dia: 27 de junho

Horário: 19h

Endereço: Centro Integrado Profissionalizante (CIP) – Rua Antônio Pereira Silva, nº 56, bairro Topolândia, em São Sebastião

Mais Informações: (12) 99706.2578 ou @peixedevaral nas redes sociais.

Compra livro impresso “Peixe de Varal: receitas que o sal conservou”

Pré-venda:

Basta entrar em contato com a Angélica de Souza pelo (12) 99706.2578, fazer o pagamento antecipado via pix e combinar a retirada nos dias do lançamento ou envio pelo correio. IMPORTANTE: Quem comprar até 23 de junho de 2022, irá receber um acesso ao e-book para presentear.

Venda:

Após o lançamento, o livro impresso estará nas principais livrarias da região e disponível para compra pelo site da Amazon.

Compra e-book “Peixe de Varal: receitas que o sal conservou”

· Para adquirir o livro online, acesse https://www.amazon.com.br/Peixe-varal-receitas-que-conservou-ebook/dp/B0B1K1VVDM/.