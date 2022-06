Festa de São Pedro Pescador volta a ser comemorada presencialmente em Caraguatatuba

A Paróquia Nossa Senhora da Visitação realiza, de 1º a 3 de julho, na Praça Irmã Lucila, no bairro Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba, a Festa de São Pedro Pescador. O evento em devoção ao santo padroeiro dos pescadores integra religiosidade e cultura popular caiçara.

Com três dias de programação, a festividade volta a ocorrer de forma presencial após dois anos de suspensão devido à pandemia da Covid-19. A atração promete reunir a comunidade na celebração de missas, para a tradicional quermesse e apresentações musicais previstas.

O cardápio da festa contará com comidas e bebidas típicas, incluindo bolinho caipira e pratos elaborados à base de mexilhão, além de pastel, lanche de pernil, caldinho, vinho quente, quentão, entre outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a preços populares (entre R$ 5 e R$ 20).

Na sexta-feira (1º), a parte social do evento terá início a partir das 18h, mediante funcionamento das barracas de alimentação na praça. Em seguida, será realizada missa de abertura na matriz paroquial, às 19h30, com entronização da imagem do padroeiro no local da festa, onde também será feito o levantamento do mastro, às 20h30.

A festividade reabre no sábado (2) às 14h. Já à noite, haverá celebração litúrgica na Capela Santa Cruz, às 19h30. O último dia de comemorações começa às 9h com a realização de missa campal, que celebrará a devoção dos pescadores ao seu santo padroeiro. A programação no domingo (3) encerrará às 22h.

A festa é realizada com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna da Paróquia Nossa Senhora da Visitação. Mais informações pelo telefone (12) 3884-5907.

Programação Festa de São Pedro Pescador

Dia 1º/7 (Sexta-feira)

18h à 0h – Quermesse

19h30 – Missa de abertura na Paróquia Nossa Senhora da Visitação

20h30 – Entronização da imagem e levantamento do mastro de São Pedro no local da festa

Dia 2/7 (Sábado)

14h à 0h – Quermesse

19h30 – Missa na Capela Santa Cruz



Dia 3/7 (Domingo)

9h às 22h – Quermesse

9h – Missa Campal no local da festa

Serviço

Festa Social

Praça Irmã Lucila

Endereço: Avenida Maria Carlota, s/n – Massaguaçu

Missas

Capela Santa Cruz

Endereço: Avenida Maria Carlota, 774 – Massaguaçu

Paróquia Nossa Senhora da Visitação

Endereço: Rua Pescador Manoel Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu