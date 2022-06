Caraguatatuba tem mais uma dupla classificada para Fase Principal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

As atletas do CT Caraguatá de Vôlei de Praia, Lucília Rosa e Alana Santos, que contam com apoio e incentivos da Prefeitura de Caraguatatuba, se classificaram, na quarta-feira (23), para a fase principal da 6ª Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Vila Velha (ES).

A conquista da vaga se deu após dois confrontos, o primeiro com vitória de 21×08 e 21×15 contra Luiza e Bia e o segundo, contra as também de Caraguatatuba, Kawane e Jane Cruz, do CT ADAC, por 21×17 e 21×13.

Agora, Lucília Rosa e Alana Santos disputam nesta quinta-feira (23), a classificação para as oitavas de final da atual etapa do Circuito de Vôlei de Praia.