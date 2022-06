Exposição fotográfica ‘Mudanças de um Contorno’ é atração no MACC a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (24), o MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba recebe a exposição fotográfica ‘Mudanças de um Contorno’, do fotógrafo documental Felipe Santos, mais conhecido como Felipe Samurai. A mostra traz uma seleção de imagens da obra do ‘Contorno’, um trecho da Rodovia dos Tamoios no município de Caraguatatuba.

A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados e feriados, das 12h às 17h, à Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro.

‘Mudanças de um Contorno’ traz registros das transformações urbanas, ambientais e sociais impactadas pela construção dos contornos da Rodovia dos Tamoios em Caraguatatuba, entre 2015 e 2018, nos bairros Martim de Sá, Casa Branca, Canta Galo, Cidade Jardim, Estrada da Serraria, Rio do Ouro, Ponte Seca, Tinga, Gaivotas, Poiares e Pegorelli.

As fotografias trazem, ainda, vivências do fotógrafo Felipe Samurai nos canteiros de obras junto aos operários – os grandes personagens deste documento fotográfico – com quem dividiu os dias, o transporte, o almoço e muito suor e trabalho.

Samurai acompanhou o desenvolvimento do empreendimento, documentou toneladas de ferro e concreto, os maquinários gigantescos, a detonação de rocha e escavações de túneis. Andou pelos viadutos e pontilhões. Viu de muito perto a mudança que estava ocorrendo em vários pontos da cidade com o traçado da nova malha viária da estrada que, quando pronta, trará desenvolvimento e fluidez no tráfego de acesso às cidades da região. “Pude acompanhar de perto todo o desenvolvimento da obra e documentar com um olhar artístico não só os ferros e as toneladas de concreto, mas também os operários que têm relevante mérito em toda essa história”, enfatizou o artista.

O projeto ‘Mudanças de um Contorno’foi contemplado pelo ProAC Editais, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na categoria de Produção de Exposições Inéditas de Artes Visuais.

Em 2021, por conta da pandemia de Covid-19, a inauguração presencial da mostra foi adiada, assim, sua estreia em Caraguatatuba ocorreu no formato da técnica lambe-lambe, em pontos de ônibus na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), no Centro. Este ano, finalmente a exposição poderá ser apreciada dentro das salas do MACC, para que assim o público possa conhecer de perto as obras e um pouco desta história.

O projeto ‘Mudanças de um Contorno’ segue sendo registrado por Samurai, agora no município de São Sebastião.

Sobre Felipe Santos

Fotógrafo documental, natural de Guarulhos e residente em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, Felipe Santos dedica-se à fotografia desde 2011. Formado pela Escola Vanguardista de Arte, foi membro do núcleo de fotografia na Oficina Cultural Altino Bondesan e membro do Foto Clube Câmera & Luz, em São José dos Campos. Participou do workshop ‘Como ler suas próprias fotografias – A construção de imagens como percurso autoral’, com a pesquisadora e antropóloga Georgia Quintas, no Madalena Centro de Estudo da Imagem. No Festival Paraty em Foco, participou de um workshop com Guy Veloso, ‘A construção de projetos documentais’. Registrou eventos culturais, como a Virada Cultural Paulista, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e o Revelando São Paulo.

Em 2019, foi contemplado no ProAC Editais com o projeto documental ‘Mudanças de um Contorno’. Em 2020, teve o projeto ‘O Retrato da Comunidade’ aprovado no Edital da Lei Aldir Blanc de fomento à cultura, em Ilhabela, e o projeto ‘Máscaras do Olhar’, contemplado no Edital da Semana da Arte de Ilhabela, edição virtual. Atualmente, pesquisa e dedica-se a projetos de fotografia documental no Litoral Norte de São Paulo.

Serviço

Exposição ‘Mudanças de um Contorno’ – Felipe Samurai

Abertura: 24 de junho (sexta-feira), às 10h

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, das 12h às 17h

Entrada Gratuita

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72 – Centro

Redes sociais do fotógrafo: www.mudancasdeumcontorno.art.br | Instagram: @exposicao.mudancasdeumcontorno | Facebook: @mudancasdeumcontorno