Prefeitura de Caraguatatuba inicia trabalho de limpeza e manutenção de abrigos de ônibus na região central

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, iniciou, nesta semana os serviços de limpeza e manutenção dos abrigos de ônibus da cidade.

A limpeza tem o objetivo de garantir a higiene dos locais, que são utilizados regularmente pelos usuários do transporte público. Duas equipes estão encarregadas do serviço, sendo uma responsável pela limpeza e outra pela pintura de demarcação das guias em frente aos pontos.

Para a limpeza é utilizado uma máquina VAP, detergente, cloro e solvente para retirada de colas dos vidros, com auxílio de espátula. Já a pintura é feita com tinta amarela e branca.

De acordo com a Secretaria, 12 abrigos de ônibus da região central já receberam a ação de limpeza. A proposta é prosseguir com o serviço até que todos os 687 pontos de ônibus da cidade sejam higienizados e passem por manutenção. A ação também será realizada nas regiões norte e sul do município.

Por isso, a Prefeitura reforça a importância da colaboração da população para a conservação dos equipamentos que é de uso comum de todos.