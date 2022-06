Bertioga implementa projeto de xadrez em escolas municipais

A Prefeitura tem desenvolvido um projeto na rede municipal de ensino que utiliza o xadrez como ferramenta pedagógica nas escolas. A proposta é uma parceria entre as secretarias de Educação e Esportes e Lazer.

O curso é ministrado pelo professor Danilo Pastoriza, que ensina através de um método inovador e divertido, por etapas, demonstrando a função de cada peça. De acordo com ele, a técnica consiste em utilizar músicas e rimas para memorização das etapas do jogo. Uma delas é “Peão, Peão, valente só anda para frente”.

O professor destaca a importância da iniciativa. “O esporte desenvolve o raciocínio lógico, a interação e a disciplina, contribuindo para a qualidade do ensino e o crescimento dos envolvidos no processo”, afirmou Danilo.

No processo de ensino do jogo, os docentes interessados são os primeiros a aprender para que, desta forma, possam repassar o conhecimento aos seus alunos. Ao todo, são três encontros semestrais e consultorias diárias via grupo de WhatsApp aos professores.

Além do tabuleiro físico, também são utilizados os chromebooks, computadores portáteis com múltiplos recursos, disponíveis em todas as unidades de ensino do Município.