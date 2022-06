Caraguatatuba recebe prêmio de ‘Inteligência Municipal’ com monitoramento de satélite para identificar ações irregulares

A Prefeitura de Caraguatatuba mais uma vez foi premiada no conceito cidade inteligente. O prefeito Aguilar Junior recebeu nesta quarta-feira (22), em São José dos Campos (SP), o prêmio ‘Inteligência Municipal’, no 1º encontro de usuários da Geopixel.

Caraguatatuba conquistou a premiação com o projeto ‘Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no Monitoramento de Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais’, que consiste em promover soluções capazes de identificar com precisão o surgimento de novas construções, invasões, descarte irregular de entulho e supressão de vegetação, podendo investir em políticas públicas de acordo com a necessidade da população.

O prefeito Aguilar Junior explicou que desde quando assumiu a gestão em 2017 tinha a ideia de ter um sistema que conseguisse monitorar a cidade em tempo real, com todos os dados do município.

“Aos poucos vamos implantando serviços e para mim é uma satisfação poder dar andamento a esse sonho. A tecnologia faz a diferença. O gestor precisa entender que é necessário integrar secretarias e gerar números. Aos poucos meu sonho se torna real e vamos criando ferramentas para melhorar a vida da população”, destacou.

Com base no georreferenciamento, tema abordado no encontro, Aguilar Junior relembrou o aplicativo ‘Vacina Caraguá’, que além de ofertar agilidade na vacinação, proporcionou à Prefeitura um banco de dados, com endereço, ocupação, número de membros da família, entre outras informações da população, como se fosse um censo municipal.

“Parabéns ao meu time que sempre busca novas ideias e soluções para melhorar a qualidade de vida da população. O georreferenciamento proporciona integração entre diversas secretarias para um crescimento sustentável do nosso município”, disse o prefeito.

Com o mesmo projeto, Caraguatatuba já havia recebido em maio, o Prêmio InovaCidade, do Instituto Smart City Business America, que reconhece iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Caraguatatuba também se destaca com os serviços digitais já implantados, como o portal eletrônico ‘Compras Caraguá’; Projeto ‘Wi-Fi Livre’; Caraguatatuba 156; Serviços Online; Sistema Municipal para Gestão da Geoinformação (SIGGEO); Diário Oficial Eletrônico; Investimento em Redes Sociais; Sistema online para envio de resultados de exames na rede municipal de saúde.