Polícia Ambiental e CCZ de Caraguatatuba resgatam 10 cães vítimas de maus-tratos no bairro Gaivotas

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba participou, nesta quinta-feira (23), de uma ação em conjunto com a Polícia Militar Ambiental (PMA), em atendimento a uma denúncia de maus-tratos de animais, no bairro Gaivotas.

No local estavam 10 cães de porte médio sem alimentação e água, com feridas no corpo e em situação de desnutrição. O CCZ recolheu os animais e autuou o proprietário com abertura de processo administrativo passível de multa.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, foi dada voz de prisão para o proprietário e apresentada a ocorrência no Distrito Policial de Caraguatatuba. O infrator está à disposição da justiça, onde responderá pelo crime cometido.

Também foi elaborado auto de infração ambiental, com multa no valor de R$ 30 mil. Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156.