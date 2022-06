Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para curso de inglês voltado ao atendimento ao público

A Prefeitura de Caraguatatuba abre na próxima segunda-feira (27), inscrições para curso de inglês voltado às pessoas que atuam com atendimento ao público. O objetivo é capacitar pessoas, principalmente para alta temporada, quando o município recebe turistas de todo o mundo.

As inscrições podem ser feitas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), no bairro Sumaré, ou no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), no bairro Travessão até sexta-feira (1º/07). As aulas também devem ser realizadas nesses locais. Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos e apresentar RG e comprovante de endereço.

Serão abertas turmas em dias e horários diversos para atender a necessidade dos alunos. As aulas irão abordar saudações em geral, vocabulário básico e abordagem dos tempos verbais elementares com ênfase no Presente (Simple Present and Present Continuous) e no Condicional (Modal Verbs), além de simulação de situações reais do uso do idioma.

Segundo o diretor do PAT/CATE, Allan Mattos, a ideia do projeto partiu da necessidade dos empregadores em contratar pessoas capacitadas no idioma. “Na temporada tivemos aumento de mais de 20% no número de vagas que pediram fluência em inglês, por isso, optamos para este ano promover esta qualificação”, disse.

Serviço

CATE – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170.

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211.