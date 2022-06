Prefeitura de Caraguatatuba altera itinerário de ônibus em quatro bairros na próxima semana

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, informa que as linhas de ônibus dos bairros Rio do Ouro, Vapapesca, Jaraguá e Massaguaçu sofrerão alteração de itinerário a partir da próxima segunda-feira (27).

A linha 401 Rio do Ouro deixará de sair do Terminal Sumaré e passará a sair do bairro Cantagalo. Será colocado mais um coletivo para atender a região. A mudança deverá auxiliar no atendimento, em especial durante os horários escolares (linha 402 Rio do Ouro – Assaí).

As linhas 116 Vapapesca – via Praias e 117 Jaraguá – via Praias passarão a utilizar a Alameda Cristóvão de Barros, no Porto Novo, sentido Centro. O ônibus deixará de passar na Avenida Primeiro de Maio, que já é atendida pela linha 201 Colônias.

Já a linha 407 Hospital Regional – Massaguaçu passará a atender a Rodoviária no trajeto de ida e volta, por isso, teve seu horário ajustado, buscando atender também aos trabalhadores do Hospital Regional.

No site da Prefeitura é possível acompanhar todos os horários e itinerários dos ônibus no link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/. Os horários atualizados devem ser sempre acompanhados no site da Prefeitura.