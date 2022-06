Tradicional Festa da Tainha de Bertioga inicia a partir de 1º de julho

A 45ª edição da Festa da Tainha de Bertioga inicia a partir do dia 1º de julho e promete ser uma ótima experiência gastronômica aos visitantes durante todo o mês. O evento acontece na Tenda de Eventos, ao lado do Parque dos Tupiniquins.

A Festa ocorre aos finais de semana e segue até o dia 31 de julho. Às sextas-feiras, o jantar é servido a partir das 19h30. Aos sábados, almoço inicia ao meio-dia e jantar a partir das 19h30. Aos domingos é servido apenas o almoço, que inicia ao meio-dia.

O ingresso para entrada custa R$ 120 e dá direito a uma tainha na brasa, servida espalmada, arroz, farofa, vinagrete e pão. De acordo com a organização do festival, o prato serve até três pessoas. O convite pode ser comprado pelo link: https://www.sympla.com.br/45-festa-da-tainha-de-bertioga__1616157?fbclid=IwAR0JDHGbkiVe9YKuebJEUTC0lufbOh7RbHIzXcNlUDpxrDEpUc1J0MI9FvA ou no dia e local do evento.

A Festa da Tainha é realizada pelo Lions Clube de Bertioga em parceria com a Prefeitura de Bertioga. Todo valor arrecadado com a Festa é destinado para projetos sociais da Cidade.

SOLIDARIEDADE

O Lions entrega enxovais para recém-nascidos, cadeiras de roda e banho, andadores e muletas, além de fazer doações de cobertores, roupas, alimentos, kits de higiene e máscaras de proteção para ajudar os munícipes durante este período de pandemia. As ações fazem parte dos cinco pilares da organização, que são: Diabetes, Ambiente, Fome, Câncer Infantil e Visão.

SERVIÇO

Tenda de Eventos – Av. Vicente de Carvalho, s/n, Centro.