 5º Jazz & Vinhos Festival começa nesta quinta-feira em Caraguatatuba

A mistura de música e gastronomia vai esquentar o início de inverno em Caraguatatuba. Isso porque a cidade recebe a 5ª edição do Jazz & Vinhos Festival, que começa nesta quinta-feira (30) e segue até o próximo domingo (3/7), na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro.

O evento, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), promete agradar o público com uma extensa programação musical, somando mais de dez apresentações gratuitas, entre atrações com artistas locais e convidados do estilo jazz e blues.

Já na praça de alimentação, composta por 15 estabelecimentos gastronômicos selecionados, será possível encontrar diferentes tipos de massas e doces de qualidade, além de embutidos, queijos, pães, antepastos, fondues, entre outras opções. Tudo harmonizado pelos mais variados estilos de vinhos.

Os estandes gastronômicos funcionarão na quinta e sexta-feira (30/6 e 1º/7), das 17h à 0h, no sábado (2/7), das 11h30 à 0h e, no domingo (3/7), das 11h30 às 22h. A agenda musical será por conta de nomes como Igor Prado, Joy Sales & Átrio Jazz, Wagner Andrade, Blackommodoro e muito mais.

Programação musical

30 de junho (quinta-feira)

18h30 – Azeitona Trompete

20h – Edu Souza

22h – Igor Prado

1º de julho (sexta-feira)

18h30 – Jazz & Cia

20h – Vinicius Andrade Quarteto

22h – Joy Sales & Átrio Jazz

2 de julho (sábado)

14h – Fred Tavares Trio

16h – Vamos pro Jazz com Almir Clemente

18h – Orquestra Sinfônica Jovem de Caraguatatuba com Roberto Sion

20h – Living Room Jazz

22h – Wagner Andrade

3 de julho (domingo)

14h – Classe A Jazz Quartet

16h – Elias Pontes e Trio

19h – Gabriel Marotti e Grupo

20h30 – Blackommodoro

Serviço

5º Jazz & Vinhos Festival

Data: de 30 de junho a 3 de julho

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro