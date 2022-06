Arena Cross em Caraguatatuba movimenta cerca de R$ 3 milhões na economia local

Caraguatatuba recebe no dia 2 de julho a segunda etapa da temporada 2022 do Arena Cross. O tradicional campeonato off-road será realizado mais uma vez no estacionamento do Serramar Shopping, acompanho de uma caravana de mais de mil pessoas que movimentam a economia do município.

De acordo com informações da organização do evento, cada visitante gasta na cidade durante o fim de semana, em média, um valor de R$ 1,3 mil, o que gera uma receita extra de cerca de R$ 3 milhões. Em Caraguatatuba, por ser um local turístico e de praia, os números podem ser ainda maiores.

“Um evento desta dimensão tem muita importância para o município. Caraguá é uma cidade turística comprometida com o esporte e oferece diversas opções de lazer aos visitantes, com nossas praias e os mais diversos pontos turísticos”, diz Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba.

Pilotos, equipes, familiares, imprensa, convidados e fãs que acompanham o campeonato contribuem para o setor de serviços, como hotéis, pousadas, supermercados, restaurantes, bares, postos de combustíveis, farmácias, etc.

“Esta é a sexta vez Caraguatatuba recebe o Arena Cross, sem falar no Arena Freestyle e o Arena Verão, todos promovidos pela Romagnolli Eventos, que também foram realizados neste ano na cidade. Agradeço o apoio da Prefeitura do Municipal e de todos os envolvidos na operação”, destaca Carlinhos Romagnolli, diretor geral do Arena Cross.

Além do comércio, eventos sempre demandam a contratação de mão de obra temporária, como segurança, limpeza, montagem, desmontagem, receptivos, que são profissionais da cidade. “Acredito que todos são beneficiados. Para o Arena Cross, é importante ter como sede um município bem estruturado e, para Caraguatatuba, a contrapartida são essas oportunidades para os moradores locais que têm a oportunidade de trabalhar em uma grande competição nacional”, finaliza Romagnolli.

Ingressos seguem disponíveis

Para assistir das arquibancadas a segunda etapa do Arena Cross 2022, basta trocar dois quilos de arroz ou feijão nos seguintes pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping). Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, que fará o repasse aos programas sociais da cidade.

O Arena Cross 2022 tem patrocínio da Monster Energy, Honda e Pro Honda, além do copatrocínio da Yamaha e KTM. O apoio é da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Projeto Nova Onda Caraguá, Serramar Shopping, Revista Pró Moto, Revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

Serviço:

Arena Cross – 2ª etapa

Data: 2 de julho

Local: Estacionamento do Serramar Shopping Av. José Herculano, 1.086

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão, disponíveis a partir de 9 de junho

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping)

Programação: Abertura dos portões – 16h Treinos classificatórios – 16h30 Início do evento – 19h Provas – 19h30