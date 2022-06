Escritora de Ilhabela estará na 26ª Bienal Internacional do Livro

Paloma Blanca, natural de Ilhabela, estará na 26ª Bienal Internacional do Livro, o maior evento literário da América Latina e a terceira maior feira literária do mundo

Paloma Blanca, nascida e criada na cidade de Ilhabela, é autora de livros infantojuvenis. Com mais de 50 livros publicados (de atividades, jogos, biografias e histórias), ela estará presente no maior evento literário do Brasil e na terceira maior feira literária do mundo: a Bienal Internacional do Livro. Tal evento se realiza anualmente, mas em dois estados diferentes, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A edição deste ano será realizada em São Paulo entre os dias 2 a 10 de julho, no Expo Center Norte, na Zona Norte da capital paulista, e contará com a participação de 182 expositores e cerca de 500 selos editoriais.

Em 2021, Paloma publicou pela Editora Ciranda Cultural uma coleção intitulada ”E se eu sentir…”. Composta por 4 livros, a coleção aborda as quatro emoções humanas principais: felicidade, tristeza, raiva e medo. Devido ao sucesso de vendas dos livros, a autora estará presente na Bienal, no dia 04/07 das 10h às 11h30, no Estande da Ciranda Cultural, para bater um papo, tirar fotos e dar autógrafos aos pequenos e grandes leitores.

Além da coleção, outros livros escritos pela autora que se destacam são: 50 mulheres para se inspirar e 101 mulheres que mudaram o mundo.

Para informações sobre os livros ou para acompanhar o trabalho da autora, siga as redes sociais: Instagram – palomablanca_autora ou Facebook – palomablanca.autora.