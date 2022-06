33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski agita final de semana em Caraguatatuba

Com os mais expressivos nomes da modalidade, o 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 promete muitas emoções para o público. A primeira etapa do torneio nacional será aberta em Caraguatatuba, que recebe as competições na próxima sexta, sábado e domingo (1º a 3/7), na Praia do Centro.

A atração esportiva, que tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), e realização da Associação Brasileira de Jet Ski (BJSA), deve reunir ao menos 60 pilotos, entre competidores brasileiros e convidados internacionais, como Reinaldo Cangueiro, Rogério Schröder, Denísio Casarini Filho, Giuliano Casarini, Fabian Teliz, Simone Zanotti, entre outros.

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a expectativa é que o campeonato também aqueça a economia local. “A pedido do prefeito Aguilar Junior, estamos trabalhando pesado para impulsionar o turismo esportivo na cidade, uma vez que este contribui fortemente para movimentar os serviços de hospedagem, alimentação e transporte, entre outros setores do comércio”, destacou.

Além do título brasileiro, também estarão em jogo vagas para o Mundial. O evento somará disputas em 30 categorias, incluindo Runabout Pro Turbo GP, Runabout Pro Aspirado GP, Ski Vintage GP, Supercourse Turbo GP, Freestyle Profissional e Arrancada Turbo GP.

Em uma área de 420 metros, que vai da região próxima à ponte sobre o Rio Santo Antônio até a Secretaria de Turismo, o público poderá acompanhar as provas em uma estrutura montada com arquibancadas, área de alimentação, arena, estacionamento e mais. O acesso ao local terá entrada gratuita e classificação livre, não sendo necessário fazer a retirada de ingressos.

Na sexta-feira (1º), os pilotos terão o primeiro dia do evento para se dedicar aos treinos livres. Já as competições ocorrerão no sábado (2) e no domingo (3), a partir das 10h. O torneio tem ainda a supervisão da International Jet Sports Boating Association (IJSBA) e o apoio da Confederación Sudamericana de Motonáutica (COSUD).

O campeonato seguirá em outras duas etapas, nas cidades de Rifaina (SP) e Paraty (RJ), nos meses de agosto e setembro, respectivamente. Mais informações podem ser obtidas no site www.brasileirodejetski.com.br.

Serviço

1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022

Data: de 1º a 3 de julho (sexta a domingo)

Horário: a partir das 10h

Local: Praia do Centro – Caraguatatuba