Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado e domingo

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e feminina.

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio serão doados para uma instituição de caridade do município.

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 mil às femininas.

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99981-9629.

Homenageada

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca esportiva do Brasil e do mundo.

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010.

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final dos anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em Caraguatatuba.

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 (Portugal); e 2007 (Brasil).