Prefeito Aguilar Junior assina protocolo para aderir ao Consórcio Intermunicipal Três Rios e beneficiar produtores rurais

O prefeito Aguilar Junior assinou na manhã desta terça-feira (28) o protocolo de intenção para incluir o município de Caraguatatuba no Consórcio Intermunicipal Três Rios. A assinatura ocorreu durante a Reunião Extraordinária da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal Três Rios, em Jambeiro (SP).

O Consórcio trabalha em parceria com os municípios do Vale do Paraíba, com benfeitorias e qualidade de vida à população destas cidades, auxiliando também a focarem na gestão sustentável. O principal objetivo é fornecer soluções ambientais na gestão das cidades, contribuindo com a segurança, qualidade e responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Para Caraguatatuba, o Consórcio contribuirá para gestão do Sistema de Inspeção Municipal (SIM). Um serviço de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, como o pescado, a carne de boi e derivados, ovos, leite, mel, entre outros, a fim de valorizar os pescadores locais e agropecuários que produzem para o município e também aqueles que ainda estiverem em situação irregular.

O prefeito Aguilar Junior explica que a partir de agora será enviada minuta de lei para aprovação da Câmara Municipal autorizando a contrapartida do município na operação do Consórcio com foco no ‘SIM’. “Caraguatatuba tem variedades em produção rural e pesca artesanal e com essa parceria vamos fomentar essa atividade e promover o acesso ao comércio regional”, disse.

A adesão ao Consórcio irá ampliar o mercado consumidor e o alcance de venda dos produtores rurais e pescadores locais, como também auxiliará na saúde pública, com fiscalização e certificação de que o produto é próprio para o consumo.

Entre as principais vantagens do Consórcio para Caraguatatuba estão o rateio de custos operacionais, de ferramentas e estruturas compartilhadas para produtores e pescadores; a certificação da qualidade sanitária dos produtos de origem animal, que serão atendidos pelo SIM; a contratação de veterinário e profissional necessário ao funcionamento compartilhado nas cidades da região; expansão do mercado consumidor e alcance dos produtos locais; e também o desenvolvimento regional sustentável, priorizando os recursos e produtores locais.

Atualmente integram o Consórcio os municípios de Salesópolis, Jambeiro, Santa Branca e Paraibuna. Caraguatatuba ingressa junto com Caçapava, Igaratá, Ilhabela, Lagoinha, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Sebastião, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Ubatuba, Tremembé e Santo Antônio do Pinhal.